Usa: elezioni 2024, Jill Stein annuncia la sua candidatura per il Partito verde

- La dottoressa e attivista statunitense Jill Stein ha annunciato la sua candidatura alla Casa Bianca nel 2024, per il Partito verde. In un videomessaggio pubblicato sulla piattaforma X, la donna ha affermato che il sistema politico degli Stati Uniti è “ormai compromesso: il sistema bipartisan ha fallito, e abbiamo bisogno di un partito che faccia il bene dei cittadini”. Si tratta della terza candidatura indipendente alle presidenziali del prossimo anno, dopo quelle dello scrittore e filosofo Cornell West e di Robert F. Kennedy Jr., avvocato e nipote dell’ex presidente John Fitzgerald Kennedy. (Was)