Germania: polizia, almeno 80 reati di danneggiamento con movente antisemita (2)

- Secondo Renner, questi crimini dovrebbero essere considerati come “sostegno al terrorismo e nient'altro”, perché commessi nell'immediatezza dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele. Come nota “Ard”, a colpire è distribuzione non uniforme dei casi. Dall'analisi del Bka emerge che, nella prima settimana dopo l'aggressione del movimento islamista palestinese contro lo Stato ebraico, i danni materiali si sono verificati soprattutto a Berlino. Solo a partire dalla metà di ottobre i crimini si sono distribuiti in maniera più uniforme in Germania. Fino al 3 novembre, l'epicentro è rimasto nella capitale del Paese, dove sono stati registrati 35 casi su un totale di 80. In una statistica della polizia di Berlino del 6 novembre, vengono elencati 57 casi di danni materiali con movente antisemita e altri 76 crimini di odio contro gli ebrei commessi dopo il 7 ottobre. (Geb)