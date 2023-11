Roma: Trancassini (Fd'I), anche D’Amato certifica gestione catastrofica Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di oggi dell’ex assessore Alessio D’Amato sull’amministrazione di Roma "ci danno ragione. Anche lui, finalmente, certifica la gestione catastrofica di Gualtieri”. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio Paolo Trancassini. “La città più bella del mondo non è amministrata: è sommersa dai rifiuti, dai topi e dai cinghiali, immobilizzata dal traffico, devastata dalle buche, dall’inadeguatezza del trasporto pubblico locale e dalla carenza di taxi. Che succederà per il Giubileo? Serve un miracolo - aggiunge Trancassini -. Finora, purtroppo, abbiamo potuto solo constatare la totale inettitudine di Gualtieri a svolgere il suo ruolo di sindaco della Capitale d’Italia. E mentre d’Amato si augura che Gualtieri si dia una svegliata noi di Fratelli d’Italia pensiamo che un risveglio non sia sufficiente. Per questo ci auguriamo che prenda atto della sua incapacità e si dimetta”, conclude Trancassini.(Com)