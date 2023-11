Imprese: Pirelli, utile netto sale a 411 milioni nei primi nove mesi + 14,4 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento del piano industriale al 2025 Pirelli fa sapere che slitta a marzo 2024. La presentazione del piano si sarebbe dovuto tenere inizialmente entro la fine dell’anno, ma la nuova deadline sarà anche in occasione della presentazione dei risultati del bilancio 2023. Inoltre, Pirelli conferma l’obiettivo di deleverage con un rapporto Posizione Finanziaria Netta/Adjusted Ebitda pari a circa 1 volta a fine 2025. Infine, Pirelli opera in Russia nel rispetto delle sanzioni internazionali e, come aveva già comunicato al mercato, ha sospeso gli investimenti nelle proprie fabbriche nel Paese con eccezione di quelli destinati alla sicurezza nello svolgimento delle attività operative. Pirelli, infatti, rende noto che nei primi nove mesi 2023 la Russia rappresenta circa il quattro per cento del fatturato. (Rem)