Usa: senatore democratico Joe Manchin non si candiderà alla rielezione nel 2024

- Il senatore democratico Joe Manchin ha annunciato che non si candiderà per la rielezione alla camera alta del Congresso il prossimo anno. In una nota, il centrista della Virginia occidentale ha affermato che “dopo mesi di riflessione, credo di avere raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato per il mio Stato: si tratta di una decisione difficile, ma non intendo candidarmi per la rielezione al Senato il prossimo anno”. Manchin ha detto di voler “viaggiare in tutto il Paese e parlare con le persone, per capire se sarà possibile creare un movimento centrista che riunisca tutti i cittadini”. (Was)