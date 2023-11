© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono fiducioso che raggiungeremo un accordo sulla joint venture prima della fine dell’anno”. Lo ha affermato Roberto Cingolani, Amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, in conference call sui risultati al 30 settembre, in riferimento all’accordo tra Italia, Giappone e Regno Unito per la realizzazione del nuovo caccia Tempest.(Rin)