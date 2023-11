Medio Oriente: Israele, intercettato missile terra-terra dal Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito israeliano ha utilizzato lo scudo antimissile israeliano Arrow per intercettare un missile terra-terra vicino ad Eilat, sul Mar Rosso. Lo ha riferito il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, su X (ex Twitter), spiegando che il missile non ha raggiunto il territorio israeliano. Lo Stato ebraico ha spiegato che il missile è stato probabilmente lanciato dallo Yemen, senza fornire ulteriori dettagli.(Res)