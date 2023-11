Legge Bilancio: Mulè (FI), riforma pensioni medici non può danneggiare comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Sono certo che, come Forza Italia ha evidenziato da tempo, il buonsenso e l'interesse degli italiani prevarranno nella questione che riguarda le pensioni dei medici e la loro retribuzione. Lo dico a maggior ragione dopo avere ricevuto ed essermi confrontato con il segretario nazionale di Anaao Assomed, Pierino Di Silverio". Lo ha dichiarato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati e parlamentare di Forza Italia, a margine dell'incontro con il vertice del più grande sindacato autonomo, che rappresenta oltre 27 mila camici bianchi. Il parlamentare ha aggiunto: "Le misure che riguardano la riforma delle pensioni dei medici non possono avere un impatto devastante per i cittadini. Nello stesso tempo è necessario ragionare su un'indennità di specificità medica e sanitaria da inserire in legge di Bilancio a favore dei professionisti della sanità. Su questi temi, il gruppo di Forza Italia al Senato dove è in discussione la legge di Bilancio si è già attivato per raggiungere la mediazione necessaria per riportare a una situazione di serenità un comparto che ha dato e continua a dare al Paese un contributo straordinario di efficienza e professionalità". (Rin)