Veneto: assessore Lavoro, Recoaro realtà industriale che ha superato crisi

- Si è svolto oggi, alla presenza di Elena Donazzan, assessore regionale veneto al Lavoro, Istruzione e Formazione, e dell'Unità di crisi aziendali regionale un incontro del tavolo settoriale sulle acque minerali. All'incontro hanno partecipato i vertici dell'azienda Spumador (gruppo Refresco) e delle organizzazioni sindacali di categoria Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil. Al centro l'aggiornamento della situazione dello stabilimento di Recoaro Terme che, come riportato in una nota, "realizza oggi una produzione a regime più che doppia rispetto ai minimi storici di quegli anni, che ne avevano fatto decretare la dismissione. Anche la produttività è aumentata e i costi unitari sono diminuiti e portati in linea con i migliori standard degli altri stabilimenti Refresco". "C'è grande soddisfazione - ha commentato Donazzan - nel constatare che una situazione di crisi che avevamo preso in carico come Regione abbia oggi un esito così positivo. La crisi di uno stabilimento come quello di Recoaro Terme era una crisi del territorio, indissolubilmente legato alle produzioni che portano il suo nome. Abbiamo dimostrato come l'apporto di tutti, imprese che investono con strategie industriali serie e credibili, organizzazioni sindacali che supportano il cambiamento attraverso un confronto costruttivo, lavoratori motivati e comunità locali radicate alle tradizioni, possa fare la differenza riaffermando l'eccellenza". (Rev)