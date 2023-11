Veneto: assessore Sanità, in due trienni investiti oltre 6 milioni in progetti su invecchiamento attivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due trienni, nella Regione Veneto, sono stati investiti oltre 6 milioni in progetti sulle politiche dell'invecchiamento attivo. Lo ha reso noto Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e al Sociale che oggi, a Venezia, ha partecipato al Workshop regionale 'Invecchiamento attivo', organizzato dalla Direzione regionale Servizi Sociali con l'Ateneo veneziano per fare il punto della situazione nell'ambito del coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo. "In due trienni di programmazione e iniziative (2018-2020 e 2021-2023) in Veneto – ha illustrato l'assessore - sono stati realizzati 104 progetti a sostegno delle politiche di invecchiamento attivo, con un investimento complessivo di 6 milioni 136 mila 838 euro e 60.547 beneficiari stimati. Un segnale forte di quanto la Regione tenga a sostenere questo settore, tanto più in una fase storica caratterizzata da un progressivo invecchiamento della popolazione e da una contrazione dei nuovi nati". "Da allora – ha sottolineato Lanzarin – non ci siamo mai fermati, realizzando 46 progetti con 30.900 beneficiari stimati e 4 milioni 136 mila euro investiti nel triennio 2018-2020; e 58 progetti che hanno interessato 29.467 beneficiari stimati, con un investimento di 2 milioni". "Un lavoro che continuerà anche nel futuro – ha concluso– per garantire la miglior qualità della vita possibile alle persone". (Rev)