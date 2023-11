© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alle Politiche del lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello interviene all'evento "Sicuri al lavoro. Priorità alla salute e alla vita". Nel corso dell'incontro viene presentata la seconda edizione del concorso promosso dalle Segreterie territoriali di Cgil, Cisl, Uil e Città metropolitana di Milano, "28 aprile tutti i giorni: lavoro sicuro, insieme si può", rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della Città metropolitana di Milano.Teatro Strehler, Largo Greppi, 1 (ore 9:30)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi partecipa all'iniziativa della Filcams Cgil di Bergamo, "Essere cittadini nel caos della società attuale".Spazio Polaresco, via Polaresco, 15 Bergamo (ore 10:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa di presentazione della donazione di "Casa Crespi e Collezione Bagutta e Casa Livio e Collezione Grandi - Due nuove case museo per Milano. Oltre al sindaco intervengono, tra gli altri: Marco magnifico, presidente Fai; Franco Anelli, rettore del'Università Cattolica di Milano;via Andrea Verga, 14 (ore 11)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi partecipa all'incontro pubblico sul centenario dell'associazione di volontariato penitenziario di Milano Sesta Opera San Fedele.Ambrosianeum, via delle ore, 3 (ore 17)REGIONEL'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione della "Fontana della Comunità".Piazza Italia, Alzano Lombardo/Bg (ore 9:30)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, interviene alla presentazione del progetto Lions Team a sostegno della lotta al randagismo.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 ingresso NP (ore 9:45)L'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, interviene all'inaugurazione del "Parco inclusivo del dono" a Berzo San Fermo (Bg).Centro sportivo comunale, via Europa Unita - Berzo San Fermo/BG (ore 10:30)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di "Hub-Ility Oltrepò pavese".Municipio di Stradella, via Guglielmo Marconi, 35 Stradella/PV (ore 10:30).Il presidente Attilio Fontana, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica "L'Adda una visione identitaria" evento realizzato nell'ambito del progetto "Adda food art valley". Tra gli altri, è prevista anche la partecipazione dell'assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, Massimo Sertori (in videocollegamento).Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 ingresso N1, 39° piano (ore 11:30)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, visita la fattoria didattica "A ruota libera".Fattoria didattica "A ruota libera" via Milano, 41 - Premenugo di Settala/MI (ore 12)L'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, interviene all'Assemblea organizzativa regionale di Sicet (Sindacato inquilini casa e territorio).Sede Cisl regionale, via Gerolamo Vida, 10 (ore 12:15)L'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, interviene al lancio del dispositivo Sigrit 4.0 anticaduta dall'alto controllato da remoto.Spider Linee vita, via Santi Filippo e Giacomo Covo/BG (ore 15)L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, prende parte all'assemblea di Confindustria a Palazzolo sull'Oglio (BS).Vavassori Tennis Academy, via Kennedy Palazzolo sull'Oglio/BS (ore 15:30)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa all'inaugurazione della mostra "Controvento in mostra".Fondazione Adolescere, viale della Repubblica, 25 Voghera/PV (ore 17)L'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, interviene all'inaugurazione del progetto "Aspie Futuro" per l'inclusione lavorativa dei lavoratori fragili rivolta a giovani maggiorenni con Asperger o funzionamento simile.Aspie Futuro, via IV Novembre, 1 Orio al Serio/BG (ore 18)L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste dAlessandro Beduschi, partecipa, al convegno "La terra e l'acqua: un dono che ci viene dal passato".Teatro parrocchiale, via Roncada, 3 San Giacomo delle Segnate/MN(ore 20)VARIESeconda edizione di "DifendiMi" durante la quale Associazioni, realtà territoriali e attivisti che hanno sottoscritto la lettera Città delle Persone difendono la ciclabile da ingombro e trascuratezza, senza ostacolare il traffico motorizzato.viale Monza 81, nel tratto compreso tra via Martiri Oscuri e piazzale Loreto/via Battaglia (ore 7:30)Presidio per lo sciopero nazionale dei lavoratori degli appalti ferroviariZona antistante i binari della Stazione Centrale (ore 9)Varese celebra Guido Morselli con il convegno "Ne riparleremo domani. "Guido Morselli a cinquant'anni dalla scomparsa", che si propone di approfondire l'opera dello scrittore.Sala Montanari, via dei bersaglieri, 1 Varese (ore 9)Evento "Milano Sotto Assedio: Microcriminalità e Borseggi - Realtà o Illusione?" organizzato dall'Europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca.Palazzo delle Stelline, Parlamento Europeo di Milano, Corso Magenta, 59 (ore 16)Conferenza stampa per presentare l'iniziativa "La libertà oltre ogni muro" che si tiene sabato 11 novembre in piazza Cordusio a Milano. Presenti Daniela Santanchè, ministro del turismo e portavoce regionale di Fd'I in Lombardia, il sottosegretario Paola Frassinetti, il Senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, il Sen. Sandro Sisler, Portavoce provinciale di Milano, l'On. Stefano Maullu, Portavoce della città di Milano, l'On. Carlo Fidanza, Capo delegazione al parlamento europeo, Riccardo Truppo capogruppo Fd'I Comune di Milano e Riccardo Mariani, Portavoce Gioventù Nazionale di Milano.Palazzo Marino, sala Brigida (ore 16:30)Cerimonia di premiazione della quinta edizione di Awda, Aiap Women in Design Award, il premio biennale internazionale rivolto alle designer della comunicazione visiva che nasce con l'obiettivo di ricercare linguaggi, poetiche e approcci differenti al progetto grafico ma anche di mappare la condizione del lavoro delle designer.Palazzo Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18)Evento “Comuni e Sussidiarietà: PNRR, riforme e legge di stabilità”, organizzato da Carmine Pacente, consigliere comunale di Azione e Presidente Commissione PNRR e Fondi Ue. Partecipano i parlamentari Mariastella Gelmini, Giulia Pastorella e Alessandro Alfieri, il vicesindaco della Città Metropolitana di Milano Francesco Vassallo e il Presidente del Dipartimento Finanza locale e bilancio di Anci Lombardia, Andrea Orlandi.Palazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 18:30)Alessandro Pansa Lecture Economia. Ricchi e poveri del capitalismo digitaleFondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5 (ore 18:30)Concerto di Asaf AvidanTeatro dal Verme, via San Giovanni sul Muro, 2 (ore 21:30)MONZAConferenza stampa del Sindaco Paolo Pilotto e dell’assessora alla Partecipazione, Politiche Abitative, Giovani, Pari Opportunità Andreina Fumagalli con il Questore di Monza e della Brianza Marco Odorisio per presentare il programma delle iniziative in città per il 25 novembre Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne insieme ai rappresentanti dei soggetti istituzionali che hanno preso parte all’organizzazione delle iniziative.Comune di Monza Sala Giunta, 2° piano, piazza Trento e Trieste (ore 11:30)Conferenza stampa del Presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati e gli artisti di Streetartpiu, a un anno da "Hospital'Art. OspedArt" che ha trasformato la Palazzina Accoglienza dell'Ospedale San Gerardo in una galleria d'arte.Ospedale San Gerardo, Palazzina Accoglienza, piano -1, davanti all'ingresso dell'Auditorium Pogliani, via Pergolesi, 33 (ore 10) (Rem)