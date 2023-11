Trasporti: Pd Roma, gara stazione Pigneto nuovamente deserta, al lavoro per ripristinare viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo purtroppo registrare, nonostante l'aumento della base di gara da parte di Rfi, un nuovo nulla di fatto nella gara per la realizzazione della nuova fermata Pigneto. Condividiamo le preoccupazioni dei residenti, del presidente del Municipio V Mauro Caliste, dell'assessora alla Mobilità Maura Lostia e del Partito democratico del V Municipio per i gravi problemi che il protrarsi delle modifiche alla viabilità stanno provocando al traffico di quel quadrante". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini Pd Valeria Baglio, capogruppo del gruppo Pd, Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità, Giammarco Palmieri, presidente della commissione Ambiente. "Sosteniamo la richiesta di ripristinare la viabilità precedente l'avvio delle opere. Lavoreremo in questa direzione, per dare ai cittadini e a tutta l'area l'opportunità di tornare a condizioni normali di mobilità", conclude. (Com)