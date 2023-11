Francia: Bertelli (Prada) nominato Patron of the Ocean Decade dell'Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenzo Bertelli, a capo della divisione per la responsabilità sociale del Gruppo Prada, è stato invitato dalla direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, ad assumere la qualifica di Patron of the Ocean Decade Alliance, network di eminenti partner del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile 2021-2030 che, con il loro esempio, promuovono il supporto del Decennio attraverso la mobilitazione di risorse, il networking e la propria influenza. È quanto si legge in un comunicato diffuso da Prada. L'onorificenza a Lorenzo Bertelli riconosce il "sostegno del Gruppo Prada al tema dell'educazione all'oceano attraverso il programma educativo Sea Beyond, la sua visione personale e le azioni poste in essere per aumentare la consapevolezza del ruolo vitale che il settore privato può svolgere nel sostenere la conoscenza del mare e contribuire allo sviluppo sostenibile". "Sono lieto di accettare questo invito che amplifica ulteriormente l'impegno del Gruppo Prada nel proteggere l'oceano, educando le nuove generazione all'ocean literacy, obiettivo principale di Sea Beyond", ha detto Bertelli, ricordando che è stato "iniziato questo percorso nel 2019" e già si vede l'influenza positiva che ha generato nell'entusiasmo, nella curiosità e nella passione dei nostri giovani studenti". In qualità di Patron of the Ocean Decade Alliance, intendo promuovere la cooperazione tra il settore privato e le istituzioni, con l'augurio che il Gruppo Prada possa fare da esempio affinché le azioni collettive possano creare un impatto di gran lunga maggiore. C'è ancora molto lavoro da fare e la collaborazione è essenziale per raggiungere obiettivi che riguardano la collettività", ha aggiunto.(Frp)