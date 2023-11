Trasporti: assessori Roma, deserta gara stazione Pigneto, chiesto incontro a Fs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda volta, la gara gestita e bandita da Rfi per la realizzazione della stazione Pigneto "è andata deserta. La stazione Pigneto è un intervento fondamentale per migliorare la mobilità di quel quadrante e proseguire nella cosiddetta rivoluzione del ferro perché, a regime, consentirà lo scambio tra le ferrovie locali FL1 e FL3 e la fermata della Metro C". Lo dichiarano in una nota congiunta gli assessori alla Mobilità e all'Urbanistica di Roma Capitale, Eugenio Patanè e Maurizio Veloccia. "Purtroppo allo stato attuale tutti gli obiettivi che erano stati concordati con Ferrovie dello Stato, da realizzare prima del Giubileo, sembrano disattesi: oltre alla stazione Pigneto, Divino Amore, Massimina e il raddoppio della Vigna Clara-Valle Aurelia, solo per citare alcune delle principali criticità - aggiungono gli assessori -. Abbiamo chiesto pertanto un immediato incontro ai vertici di Fs per capire i motivi dei ritardi nell'iter che dovrebbe portare alla realizzazione di diversi nodi strategici per la mobilità cittadina e quale sarà il loro reale apporto, in termini di aumento dell'offerta, per il Giubileo che inizia tra poco più di un anno", concludono Patanè e Veloccia. (Com)