Legge Bilancio: Conte, da M5s corposo pacchetto emendamenti per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Presenteremo un corposo pacchetto di emendamenti alla legge di Bilancio in favore delle imprese, per le quali non c’è niente di niente. Oggi abbiamo raccolto le preoccupazioni delle varie associazioni che abbiamo audito e anche dalle vostre parole emerge un quadro cupo. Fra queste proposte emendative ci saranno anche quella per la detassazione degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali e per la staffetta generazionale. Di fronte alla prospettiva di una crescita da 'zero-virgola', il M5s non può certo restare a guardare”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, durante l’incontro con Alleanza delle cooperative, nella sede del Movimento di via Campo Marzio, a Roma. (Rin)