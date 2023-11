Medio Oriente: a Parigi la Conferenza internazionale umanitaria per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a Parigi la Conferenza internazionale umanitaria per Gaza indetta dal presidente Emmanuel Macron. L'obiettivo principale dell'appuntamento tenutosi all'Eliseo è stato quello di agevolare gli aiuti verso la Striscia, sotto attacco da parte di Israele dopo l'aggressione subita il 7 ottobre scorso dal movimento islamista palestinese Hamas. Assenti a Parigi i rappresentanti israeliani, anche se Macron ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro Benjamin Netanyahu il 7 novembre. Secondo quanto annunciato ieri dall'Eliseo, i due leader hanno previsto un nuovo dialogo per questo pomeriggio. Per conto delle istituzioni dell'Ue hanno partecipato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e quello del Consiglio europeo, Charles Michel. "Oggi la situazione è grave e peggiora di giorno in giorno. È necessaria una pausa umanitaria molto rapida" e bisogna "lavorare per un cessate il fuoco", ha dichiarato il presidente francese, prima di ricordare che gli ostaggi nelle mani di Hamas "devono essere liberati immediatamente e senza condizioni". Macron ha poi annunciato che la Francia porterà a 100 milioni di euro gli aiuti per Gaza. Il capo dello Stato francese in apertura dell'evento ha inoltre ricordato l'importanza di arrivare a una soluzione a due Stati: "Dimostriamo prima di tutto che la creazione di uno Stato palestinese serve alla sicurezza di Israele". (segue) (Frp)