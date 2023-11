Medio Oriente: a Parigi la Conferenza internazionale umanitaria per Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è stata rappresentata dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che durante un punto stampa tenuto all'ambasciata italiana a Parigi ha ribadito che Hamas è un'organizzazione "terroristica" e "criminale" e per questo "deve essere tenuta fuori a qualsiasi dialogo". Secondo il titolare della Farnesina, non sarà possibile attuare un cessate il fuoco fino a quando Hamas continuerà a lanciare missili su Israele, "perché non possiamo non preoccuparci della popolazione civile israeliana". Mantenendo come obiettivo finale la pace, è possibile sfruttare la "pausa umanitaria" per "portare in salvo persone attraverso corridoi", ha aggiunto Tajani. Il ministro ha poi spiegato che l'Italia è pronta a curare i giovani palestinesi feriti che vengono mandati negli Emirati Arabi Uniti. “Questo non significa essere contro Israele", ha spiegato Tajani, prima di aggiungere che le autorità israeliane non hanno mai protestato contro l'invio di aiuti umanitari da parte dell'Italia. Il vicepremier ha inoltre dichiarato che, oltre alla nave militare Vulcano inviata per sostenere la popolazione di Gaza, l'Italia è pronta a fornire un ospedale. L'Italia per i palestinesi "è pronta a fare la sua parte", ha detto il ministro. (segue) (Frp)