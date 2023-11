Medio Oriente: a Parigi la Conferenza internazionale umanitaria per Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conferenza, non sono mancate critiche a Israele, arrivate soprattutto da parte di alcuni Paesi arabi. "Quanti palestinesi devono essere uccisi prima che la guerra cessi?", ha chiesto durante il suo intervento il premier dell'Autorità nazionale palestinese, Mohammed Shtayyeh, che ha puntato il dito contro la risposta israeliana all'attacco di Hamas del 7 ottobre. "Quello che fa Israele non è una guerra contro Hamas, è una guerra contro il popolo palestinese", ha detto il premier. Duro anche l'Egitto, il cui ministro degli Esteri Sameh Shoukry ha sottolineato "il silenzio internazionale sulle violazioni del diritto umanitario internazionale perpetrate da Israele". Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), ha affermato che "il diritto internazionale umanitario non è rispettato a Gaza". Al termine della conferenza non è stata prevista una dichiarazione congiunta. (Frp)