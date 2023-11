Autostrade: Aspi, nei primi nove mesi chilometri percorsi su rete gruppo in aumento del 4 per cento su 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023 i chilometri percorsi sulla rete del Gruppo sono cresciuti complessivamente del 4,0 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, recuperando pienamente i livelli di traffico pre-pandemia (+1,5 per cento rispetto ai primi nove mesi 2019). Lo rende noto Autostrade per l’Italia. Dall’inizio dell’anno al 31 ottobre 2023 il traffico sulla rete di Autostrade per l’Italia registra una crescita del 3,7 per cento rispetto all’omologo periodo del 2022 (+1,5 per cento a fronte del 2019).(Rin)