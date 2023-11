Sanità: Ciocchetti (Fd'I), presentata pdl per riforma Sistema nazionale emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho presentato una proposta di legge, la numero 1455, per la riforma del Sistema nazionale di emergenza e urgenza sanitaria. La proposta vuole realizzare una riorganizzazione profonda del sistema, garantendo la sostenibilità attraverso l'ottimizzazione delle risorse professionali ed economiche. L'obiettivo è adattare il sistema all'evoluzione tecnologica e professionale, assicurando uniformità di risposta su tutto il territorio nazionale". Lo rende noto Luciano Ciocchetti, di Fratelli d'Italia, vicepresidente della commissione Affari sociali alla Camera. "La riforma - prosegue l'esponente di Fd'I - affronta diverse sfide, tra cui la formazione del personale, la riduzione del sovraffollamento delle strutture di pronto soccorso e la transizione dal numero 118 al numero unico 112, con l'attivazione del 116117 per le emergenze territoriali. La proposta di legge, presentata dopo un confronto serrato tra la politica e le organizzazioni del settore, si basa sull'urgenza di riformare un sistema regolamentato trent'anni fa e tiene conto delle trasformazioni tecnologiche, dell'evoluzione del numero unico di emergenza e della riorganizzazione delle sale operative del sistema 118. Secondo i rappresentanti del settore sanitario, la riforma è necessaria per rispondere efficacemente ai bisogni della cittadinanza, valorizzando le diverse professionalità sanitarie". (segue) (Com)