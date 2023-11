Sanità: Ciocchetti (Fd'I), presentata pdl per riforma Sistema nazionale emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Ciocchetti, "la proposta mira a superare modelli organizzativi frammentati e promuovere un sistema di soccorso sanitario integrato, garantendo la piena valorizzazione delle competenze di medici, infermieri, tecnici, soccorritori e autisti soccorritori. La proposta è accolta positivamente da diverse figure del settore, tra cui la Società italiana degli infermieri di emergenza, l'Academy of emergency medicine and care, l'Aaroi-Emac, l'Anpas, l'Azienda zero Piemonte, e l'Areu della Lombardia. Tutti sottolineano l'importanza di un sistema unico e omogeneo in tutto il Paese, integrando l'emergenza pre-ospedaliera e ospedaliera. La proposta di legge - conclude il vicepresidente della commissione Affari sociali di Montecitorio - che affronta anche la questione del volontariato, è vista come un passo significativo verso un servizio di emergenza e urgenza sanitaria più efficiente, efficace e capillare su tutto il territorio nazionale". (Com)