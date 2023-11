Germania: ministro Difesa, Forze armate devono essere pronte per la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità di difesa della Germania richiede Forze armate (Bundeswehr) “pronte per la guerra”. È quanto afferma il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nelle documento “Linee guida per la politica della difesa”, che ha redatto con il capo di Stato maggiore della Bundeswehr, il generale di corpo d’armata Carsten Breuer. Gli autori del testo evidenziano che la guerra è “la massima di azione” della Bundeswehr. Secondo Pistorius e Breuer, sono pronti per un conflitto quei militari che hanno “la volontà di difendere valorosamente i diritti e la libertà del popolo tedesco, accettando con consapevolezza il rischio per la vita e l’incolumità fisica”. Come nota il settimanale “Der Spiegel”, le Linee guida per la politica di difesa costituiscono una risposta alla “svolta epocale” innescata dalla guerra della Russia contro l’Ucraina. Inoltre, il documento si fonda sulla Strategia di sicurezza nazionale, approvata dal governo tedesco a giugno scorso. Nei contenuti, il testo di Pistorius e Breuer analizzata la posizione della Germania in termini di politica di sicurezza e quali minacce il Paese deve affrontare, ricavandone istruzioni per la Bundeswehr. Tra l’altro si legge che, “senza un cambiamento interno fondamentale, la Federazione Russa resterà la più grande minaccia alla pace e alla sicurezza nell'area euro-atlantica”. La Russia rappresenta un pericolo “persistente e globale”. Ciò costringe la Germania a effettuare un'inversione di marcia sul piano militare. (segue) (Geb)