Germania: ministro Difesa, Forze armate devono essere pronte per la guerra (2)

- La missione principale della Bundeswehr non sono più le operazioni nei teatri di crisi e di stabilizzazione, ma “la difesa nazionale e in contemporanea dell’Alleanza” atlantica. “Tutti gli altri ordini e compiti sono subordinati a questo”. Pertanto, la Bundeswehr dovrà concentrarsi sulla deterrenza della Russia e, in caso di attacco, essere in grado di difendersi da essa all'interno della Nato. Lo strumento militare della Germania deve dunque essere “orientato verso lo scenario di una lotta contro un avversario almeno pari”. Al riguardo, Pistorius e Breuer evidenziano: “Non solo vogliamo vincere questo confronto, dobbiamo vincere”. Tuttavia, come osserva “Der Spiegel”, questa determinazione lessicale contrasta con la limitatezza dei mezzi della Bundeswehr, ammessa nelle Linee guida per la politica di difesa. Le Forze armate tedesche devono, infatti, recuperare i “deficit del passato, soprattutto decenni di sottofinanziamento”. Pertanto, non ci si deve aspettare un rapido adattamento della Bundeswehr agli sceneari attuali. Pistorius e Breuer chiedono quindi una “fornitura sostenibile delle risorse necessarie”, ossia un aumento del bilancio per la difesa. Il “minimo” è il 2 per cento de Pil, come stabilito dall’obiettivo concordato dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024. In gioco vi sono “il futuro della capacità di difesa” della Germania, la protezione della sua “sicurezza e libertà”, nonché la sua “credibilità all’interno e all’esterno”. (segue) (Geb)