Germania: ministro Difesa, Forze armate devono essere pronte per la guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affinché soddisfino l’obiettivo Nato del 2 per cento anche dopo il 2028, le spese per la difesa dovranno aumentare dagli attuali 50 a 75 miliardi di euro all’anno. La scadenza è quella dell’esaurimento del fondo speciale per la Bundeswehr, istituito dal governo tedesco a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. È grazie a questo strumento dalla dotazione nominale di 200 miliardi di euro che, dal 2024, la Germania potrà arrivare al 2 per certo del Pil per le spese per la difesa. Esaurito il fondo speciale per la Bundeswehr nel 2028, questa voce andrà finanziata di nuovo dal bilancio ordinario. Pistorius e Breuer invocano poi lo sviluppo di una “robusta” industria della difesa, tedesca ed europea, “essenziale” per la Bundeswehr. Secondo l’esponente del governo federale e il capo di Stato maggiore delle Forze armate tedesche, la Germania deve rafforzare sia la cooperazione nel settore degli armamenti e sia le proprie esportazioni militari. La collaborazione nella difesa deve puntare sull’Indo-Pacifico, così da contenere le ambizioni geopolitiche della Cina, che “contraddice sempre più valori e interessi” della Germania. Il Paese, affermano infine Pistorius e Breuer, deve assumersi un ruolo di guida nell’Ue e nella Nato, come “spina dorsale della deterrenza e della difesa collettiva in Europa”. (Geb)