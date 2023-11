Cultura: da mostra felina "Supercat" a Giorgia in concerto, gli eventi del fine settimana a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teatro, danza, musica, cinema, arte, letteratura, incontri e attività per bambini e famiglie. A Roma arriva un nuovo fine settimana ricco di eventi per tutte le età. Si inizia con il ritorno nella Capitale della più grande mostra felina di sempre. "Perché io so io e voi non siete... un gatto" è lo slogan di SuperCat Show 2023, la mostra felina internazionale alla 25ma edizione interamente dedicata ai gatti. La Nuova Fiera di Roma ospiterà per due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini. Sempre per i più piccoli tanti gli eventi delle Biblioteche di Roma nel segno della lettura e delle attività culturali. Ed ancora: tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dedicate ai bambini e alle famiglie, al Planetario di Roma l'11 novembre sono in programma i due spettacoli Accade tra le stelle - con il Dottor Stellarium e Vita da stella - con il Dottor Stellarium, mentre il 12 novembre alle 12 torna lo spettacolo interattivo Girotondo tra i Pianeti. Tanta buona musica anche in questo fine settimana romano. Giunto alla 47ma edizione, torna il Roma Jazz Festival, la kermesse musicale proposta dall'International Music Festival Foundation (Imf) e diretta da Mario Ciampà che fino al 26 novembre animerà la Capitale con 23 appuntamenti fra l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Casa del Jazz e il Monk Roma. (segue) (Rer)