Cultura: da mostra felina "Supercat" a Giorgia in concerto, gli eventi del fine settimana a Roma (2)

- L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 e 13 novembre (domenica ore 16 e lunedì ore 10.30) propone Concert Comique, un nuovo appuntamento di Tutti a Santa Cecilia, la stagione di concerti, spettacoli e iniziative dedicate alle scuole e ai bambini curati dal Settore Education dell'Accademia. Un viaggio fra i più svariati generi musicali: partendo da celeberrimi capolavori classici, i ragazzi e le ragazze della JuniOrchestra Teen diretti da Simone Genuini saranno coinvolti in una girandola di citazioni, commistioni, improbabili rielaborazioni, in un virtuosistico percorso musicale che passa dal jazz al tango, dall'operetta al rap, dal mambo al barocco, attraverso gag, incidenti, dispetti fra i musicisti, in un irresistibile crescendo di comicità. Passando alla programmazione teatrale al Teatro India, sabato e domanica dalle 16 in poi, per Teatro Ragazzi, la compagnia UnterWasser presenta Boxes, progetto ideato e realizzato da Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio con la partecipazione di Francesco Capponi. Si tratta di un'opera di teatro visuale, un'installazione composta di "scatole" al cui interno sono racchiusi micro-spettacoli e giochi interattivi, fruibili da uno spettatore per volta. Osservando all'interno delle scatole attraverso fessure e spiragli, ci si immerge in uno spazio intimo e protetto che contiene piccoli mondi poetici. Al Teatro Torlonia, sabato alle 17 e il 12 novembre alle 11, sempre per Teatro Ragazzi, arriva lo spettacolo Clorofilla liberamente ispirato al romanzo Clorofilla dal cielo blu di Bianca Pitzorno, con l'adattamento teatrale di Roberto Gandini (che firma anche la regia) e Roberto Scarpetti, con Roberta Catanese, Paolo Minnielli, Giulia Navarra, Danilo Turnaturi, Fabio Vasco. Infine, questo fine settimana, il Palazzetto dello Sport in piazzale Nervi ospiterà due grandi concerti. Sabato protagonista della serata sarà la cantante Giorgia mentre domenica ad esibirsi saranno gli Zero Assoluto. (Rer)