Fisco: Gusmeroli (Lega), con manovra passi in avanti verso obiettivi legislatura

- "Con questo testo, grazie alla Lega e alla maggioranza di centrodestra, si aiutano dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi con il taglio del cuneo fiscale, e si incentiva anche l'occupazione, perché se cresce l'occupazione cresce il Paese". Lo ha detto Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile unità Fisco della Lega, intervenendo al meeting organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano. "Basta pagare le tasse in anticipo: con la rateizzazione del maxi-acconto di novembre da gennaio a maggio dell'anno successivo, per fatturati fino a 170.000 euro, finalmente si pagherà metà delle tasse a consuntivo, ovvero ad anno concluso e reddito guadagnato - ha continuato il parlamentare -. Un cambio di paradigma che non pesa sulle casse dello Stato ma che alleggerirà le incombenze per 3,5 milioni di autonomi. Si tratta di una battaglia che con la Lega porto avanti da tre anni. Approvata anche la proposta di legge, di cui sono stato primo firmatario, sulla maggior deduzione del 120 per cento per le nuove assunzioni, con la percentuale che sale al 130 per cento per lavoratrici madri, under 30, disabili ed ex percettori di reddito di cittadinanza. In partenza anche norme per regolarizzare il magazzino, nell'ottica di correggere le asimmetrie fra magazzino fisico e contabile. Questo Paese deve puntare alla crescita, e per far crescere il Prodotto interno lordo serve semplificazione, non burocrazia. La Lega si prefigge di realizzare gli obiettivi di legislatura". (Rin)