Taxi: Censi, oltre il 20 per cento di chiamate inevaso, necessario risolvere il problema

- L’antitrust, "non il Comune di Milano, ci ha intimato di risolvere il tema dell’oltre il 20 per cento di chiamate inevaso, arrivato al 40 per cento tra maggio e giugno 2023". Lo ha dichiarato l’assessora alla mobilità Arianna Censi a margine della seduta del consiglio comunale in corso a Palazzo Marino, rispondendo a chi le ha segnalato la protesta dei tassisti che si terrà lunedì in seguito all’approvazione della delibera per le 450 licenze, protesta ritenuta dall’assessora “normale”. “Noi avevamo già cominciato questo lavoro – ha spiegato - e se non agissimo saremmo in difetto. È necessario andare in questa direzione”. Il costo delle licenze è “in linea con quello che abbiamo detto sempre, intorno più o meno ai 100mila euro”, ha continuato Censi, sottolineando, però, che può essere “che Art (Autorità di Regolazione Trasporti, ndr), dica ‘no è troppo alta o troppo bassa’”. La legge di Salvini “dice che le licenze devono essere onerose e i proventi devono andare interamente a coloro che hanno già una licenza e che il valore di vendita della licenza è sottoposta a valutazione Art”, ha concluso l’assessora. (Rem)