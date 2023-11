Tirrenica: Mit, dopo decenni immobilismo si vedono frutti impegno Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo decenni di immobilismo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha validato il progetto definitivo e non esecutivo del lotto 6A della Tirrenica. Ciò significa che la progettazione esecutiva potrà ora essere inserita nel nuovo contratto di programma di Anas, unitamente alla realizzazione del tratto. Il Mit conferma l'impegno a realizzare l'opera ferma da decenni, e la conclusione del processo di validazione del lotto da Tarquinia a Pescia Romana è un segno dell'accelerazione impressa dal vicepremier e ministro Salvini dopo oltre un anno di sostanziale inerzia da quando la procedura è stata definita per legge (settembre 2021). Il Consiglio superiore dei lavori pubblici procederà con l'attività di validazione anche degli altri lotti progettati, affinché possa concludersi il trasferimento da Sat ad Anas. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Com)