Marelli: De Maria-Merola (Pd), positivo ci siano sviluppi in atto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è svolto al ministero delle Imprese e del made in Italy il tavolo di crisi per la Marelli, per una verifica sulle evoluzioni in atto. "Oggi ho partecipato al tavolo di crisi per la Marelli - ha dichiarato Andrea De Maria, deputato del Partito democratico - e non posso che esprimere soddisfazione per i risultati che sono stati fino a qui raggiunti. La mobilitazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali e l' iniziativa delle istituzioni sono state fondamentali per gli sviluppi positivi che sono in corso. Ora vanno seguiti con lo stesso impegno gli sviluppi, di un percorso che prevede l' arrivo di nuovi investitori e la tutela dei posti di lavoro. Percorso che deve ancora andare a buon fine e va seguito fino alla fine". "Sono contento che una vertenza che si era avviata in un contesto così critico - ha affermato Virginio Merola, deputato del Pd - veda in campo una prospettiva di soluzione. Si tratta di salvaguardare insieme ai posti di lavoro un presidio produttivo di grandissimo valore per il territorio e per tutto il Paese. Grazie ai lavoratori e tutti quelli che si sono impegnati in questi mesi difficili. Continuiamo a lavorare insieme fino a che tutto sarà in fila". (Rin)