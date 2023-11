Imprese: AHK Italien, aziende italo-tedesche tengono, ma pessimiste su congiuntura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) ha presentato oggi, in occasione del tradizionale “Business Outlook”, i dati di un sondaggio sulle aspettative di business delle aziende tedesche in Italia per il prossimo anno, nell’ambito delle survey periodiche realizzate dalle camere di commercio tedesche all’estero. Le evidenze del sondaggio sono state al centro di una tavola rotonda di vertici aziendali, con Nazzarena Franco (DHL Express), Mara Panajia (Henkel), Vincenzo Trabace (Lanxess) e Matteo Zucchi (ZF). Nel valutare la propria situazione attuale, più del 90 per cento delle imprese la ritiene buona o soddisfacente, ma il 7,6 per cento del campione che valuta negativamente le proprie condizioni attuali di business, un dato in deciso aumento rispetto alle rilevazioni precedenti e aggravato dal fatto che, nella proiezione a 12 mesi, è circa un’azienda su quattro a temere condizioni peggiori per la propria situazione economica. In linea con questa valutazione, il 45,9 per cento delle imprese prevede una congiuntura in calo, mentre è circa la metà dei rispondenti (49,1 per cento) a prevedere una situazione di stabilità congiunturale. (segue) (Com)