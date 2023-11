Imprese: AHK Italien, aziende italo-tedesche tengono, ma pessimiste su congiuntura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un quadro di prospettive economiche che destano preoccupazioni, emerge una situazione molto diversificata in tema di investimenti: il 26,2 per cento del campione li prevede in aumento e circa la metà (49,2 per cento) intende mantenerli stabili, ma un quarto delle imprese (24,6 per cento) dichiara che nel prossimo anno non investirà o ridurrà le risorse investite. Positive, invece, le prospettive occupazionali (stabilità per 57,4 per cento, crescita per il 36,1 per cento). Tra le aree di investimento segnalate, spicca l’ambito sales & marketing (41 per cento), seguito da R&S e processi produttivi (21,3 per cento), con un 19,7 per cento di imprese che non dichiara alcuna area specifica destinataria di particolari risorse. In linea con le prospettive sullo sviluppo della congiuntura, il primo fattore di rischio segnalato dalle imprese riguarda il calo della domanda (60,7 per cento), legato all’inflazione e all’aumento dei tassi di interesse, con una conseguente diminuzione del potere d’acquisto dei consumatori. Seguono la mancanza di personale qualificato, che mette in luce ancora una volta il gap tra formazione e lavoro rilevato dalle aziende, e le scelte politico-economiche, entrambi al 41 per cento. Si ridimensionano i rischi relativi ai prezzi dell’energia (34,4 per cento) e delle materie prime (27,9 per cento). (segue) (Com)