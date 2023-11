Imprese: AHK Italien, aziende italo-tedesche tengono, ma pessimiste su congiuntura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andando ad approfondire il tema della carenza di personale qualificato, è un’azienda su due che fatica a trovare risorse con competenze adeguate per i processi di trasformazione digitale e ambientale, con il 39,3 per cento che rileva questa difficoltà per le operazioni quotidiane legate al proprio core business. “Non siamo sorpresi dai timori legati allo sviluppo della congiuntura, con un ritorno del calo della domanda in cima alle preoccupazioni delle aziende, un dato che non osservavamo dalla prima ondata della pandemia”, ha dichiarato Monica Poggio, Presidente AHK Italien e AD di Bayer in Italia. «I dati parziali del 2023 mostrano che l’interscambio Italia-Germania rimane stabile, ma è chiaro che le aziende risentono di un contesto più ampio di incertezza e di timori legati al quadro europeo di inflazione. In questo scenario, occorre continuare a investire in formazione e transizione per assicurare competitività e innovazione, ma quest’azione è da coordinare su più livelli inserendola in una precisa strategia industriale a lungo termine”. (Com)