Medio Oriente: Resistenza islamica in Iraq rivendica attacchi contro basi militari di Ain al Assad e Harir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, coalizione di milizie sciite irachene filo-iraniane, ha rivendicato attacchi contro le basi militari della Coalizione internazionale a guida statunitense di Ain al Assad, nel governatorato occidentale di Anbar, e di Harir, nel governatorato di Erbil, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo si apprende da due comunicati stampa diramati dalla Resistenza islamica in Iraq, che poco dopo l’inizio del conflitto tra Israele e il movimento islamista sunnita palestinese Hamas, aveva annunciato il proprio intervento a sostegno di quest’ultimo. Contro la base di Ain al Assad, si legge nel comunicato, sono stati sferrati tre attacchi “con armi diverse, che hanno colpito direttamente gli obiettivi”. Nel secondo comunicato, inoltre, si precisa che contro la base aerea di Harir sono stati lanciati due droni, anch’essi giunti direttamente sull’obiettivo. In precedenza, una fonte della sicurezza irachena aveva riferito all’agenzia di stampa “Shafaq” che un drone lanciato contro la base di Ain al Assad era stato abbattuto. Quanto alla base di Harir, testimoni oculari avevano dichiarato alla stessa agenzia che un incendio era scoppiato al suo interno a seguito di una forte esplosione. Secondo Bakhtiar Qadir, corrispondente dell’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, un drone armato era stato abbattuto ed era esploso sulla base, causando danni materiali. La Protezione civile di Harir, inoltre, ha precisato a “Rudaw” che l’incendio ha interessato il magazzino per lo stoccaggio del carburante, aggiungendo che non è stato richiesto il suo intervento. (Irb)