© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo deciso di non partecipare alle manifestazioni di interesse per Piaggio Aerospace”. Lo ha affermato Roberto Cingolani, Amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, in conference call sui risultati al 30 settembre. “Sarebbe una distrazione, non parteciperemo”, ha aggiunto.(Rin)