Energia: D'Attis (FI), decarbonizzazione sia opportunità

- La riunione di oggi del Comitato per il coordinamento della riconversione delle centrali termoelettriche di Brindisi e Civitavecchia "è un primo passo importante con la decisione di affidare le attività di coordinamento del tavolo al comune di Brindisi. È quanto auspicavamo io e il collega Battilocchio quando proponemmo la norma per l'istituzione del tavolo per la decarbonizzazione, di cui fanno parte le istituzioni, le associazioni i datoriali e i sindacati". E' quanto dichiara, in una nota, il deputato e commissario regionale pugliese di Forza Italia, Mauro D'Attis. "Questa scelta deve portare alla sintesi di tutte le proposte del territorio da sottoporre alle competenze del governo nazionale e di quello regionale ed è una fase da seguire con la massima attenzione perché la transizione ecologica deve rappresentare un'opportunità e non una penalizzazione - aggiunge il parlamentare -. Per farlo, però, è necessario che Enel presenti nel suo piano industriale proposte di conversione credibili per il futuro di un territorio che ha dato tanto in termini di contributo al Paese. Allo stesso modo vanno unite tutte le iniziative concrete utili a sviluppare l'economia locale partendo dalle vicende della chimica a quelle della cantieristica". (Com)