- Diversi manifestanti sono affluiti davanti alla sede del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di Madrid, in via Ferraz, per protestare contro l'accordo che il Psoe ha sottoscritto oggi a Bruxelles con Uniti per la Catalogna (JxCat). L'accordo è decisivo per l'investitura di Pedro Sanchez alla presidenza del governo spagnolo. (Spm)