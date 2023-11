© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alessandra Todde è una donna in gamba che conosce benissimo il suo territorio, oltre che un'amica. La sua candidatura in Sardegna è una bellissima notizia e io e tutta la comunità del Movimento cinque stelle la sosterremo al massimo perché se lo merita. Forza Ale per questa grande sfida". Lo scrive su X (ex Twitter) la deputata del M5s, Chiara Appendino.(Rin)