Imprese: Webuild supera guidance 2023, record nuovi ordini per 22 miliardi in nove mesi

- Webuild ha esaminato alcuni dati e informazioni relativi all’andamento del business da inizio 2023, decretando un record di nuovi ordini per la Società con 22 miliardi di euro di progetti acquisiti da inizio anno, inclusi 4,1 miliardi di euro di progetti per cui il Gruppo risulta migliore offerente. Risultati che permettono al Gruppo di superare nettamente la guidance di 10-10,5 miliardi di euro per l’intero 2023. Oltre il 55 per cento dei nuovi ordini proviene da mercati esteri tra cui l’Australia, gli Stati Uniti, il Medio Oriente e altri paesi dell’Europa. In Italia, gli ordini acquisiti ammontano a 9,4 miliardi di euro. A ciò si aggiunge una pipeline commerciale di breve termine di circa 52 miliardi di euro, forte dei notevoli piani di investimento lanciati nei paesi core per il Gruppo. L’attuale backlog ordini, che dovrebbe superare già a fine 2023 il target atteso di fine Piano al 2025, copre il 100 per cento dei ricavi ed EBITDA target per il 2023-2025, dando ampia visibilità sul business futuro del Gruppo. Nel corso degli ultimi tre anni Webuild ha acquisito circa 50 miliardi di euro di nuovi ordini, raddoppiando il volume del portafoglio ordini e migliorandone la qualità attraverso il riposizionamento in geografie a basso rischio quali Australia, Nord America ed Europa Centrale e del Nord. La strategia di de-risking del Gruppo è, inoltre, proseguita con la ri-contrattualizzazione di alcuni dei maggiori progetti, garantendo un buon livello di profittabilità come, ad esempio, la recente revisione del contratto di Snowy 2.0 in Australia, il cui contratto è stato trasformato nel corso del terzo trimestre del 2023 in un contratto ad Incentivised Target Cost.(Com)