Lombardia: a Palazzo Pirelli la visita del vice ministro all’Ambiente e al turismo della Mongolia (2)

- Durante l'incontro a Palazzo Pirelli il Vice Ministro ha illustrato i settori principali che potrebbero rappresentare importanti canali di investimento per le imprese della Lombardia, con il Paese asiatico indicato come possibile destinazione privilegiata dei prodotti di eccellenza lombardi legati in particolare al design e alla moda, nonché ai settori calzaturiero e meccanico. "È stato un incontro particolarmente interessante che ci ha permesso di conoscere nuove potenziali opportunità di investimento e un mercato che in futuro può sicuramente rappresentare motivo di interesse per le nostre imprese e la nostra economia" ha evidenziato il Presidente Romani. Ad accompagnare la delegazione del Vice Ministro della Mongolia, erano presenti anche il Senatore Mario Mantovani, l'ex assessore al Turismo di Como Achille Moioli e l'ex Presidente del Consiglio comunale di Milano, Massimo De Carolis. (com)