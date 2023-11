Lavoro: Landini, contratti nazionali come se non ci fossero, sciopero per migliorare condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contratti nazionali del lavoro in Italia "è come se non ci fossero, non ci sono più: si sta tornando alle vecchie gabbie salariali già combattute dai nostri nonni”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in occasione dell’assemblea di Cgil e Uil per la presentazione dello sciopero generale del prossimo 17 novembre a piazza del Popolo a Roma. “Chiediamo ai lavoratori di scioperare per migliorare le loro condizioni di lavoro - ha spiegato -. Vogliamo impedire che le persone che lavorano debbano competere tra di loro”, ha concluso. (Rer)