Aerospazio: Starlab rafforzerà le ambizioni dell'Esa nell'orbita terrestre bassa

- L'Agenzia spaziale europea (Esa), Airbus Defence and Space e Voyager Space hanno firmato un memorandum d'intesa trilaterale in occasione dell'ESA Space Summit di Siviglia, delineando la loro collaborazione per la stazione spaziale Starlab nell'era post-Stazione spaziale internazionale. Lo ha riferito un comunicato di Airbus. Il protocollo d'intesa sottolinea che le parti intendono promuovere comunemente lo sviluppo della scienza e della tecnologia ed esplorare il potenziale di collaborazione in relazione alle destinazioni in orbita terrestre bassa (Leo) successive alla Stazione spaziale internazionale. La collaborazione si concentrerà inizialmente - ma non solo - sull'esplorazione delle opportunità di accesso prolungato allo spazio per l'Europa attraverso la stazione spaziale Starlab. Queste potrebbero includere: l’accesso alla stazione spaziale Starlab per l'Esa e i suoi Stati membri, per missioni di astronauti e attività di ricerca a lungo termine, nonché per lo sviluppo di attività commerciali; contributi a progetti di ricerca sulle prossime missioni, sfruttando la tecnologia europea in vari campi, tra cui (ma non solo) la robotica avanzata e l'automazione/intelligenza artificiale, e promuovendo le priorità scientifiche europee, come la salute e le scienze della vita; la creazione di un ecosistema completo "end-to-end" che comprenda la stazione spaziale Starlab come destinazione in orbita bassa e un potenziale sistema di trasporto europeo sviluppato dall'Esa (carico ed equipaggio), sfruttando interfacce standardizzate nell'interesse di una politica di accesso aperto. (segue) (Com)