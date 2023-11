Aerospazio: Starlab rafforzerà le ambizioni dell'Esa nell'orbita terrestre bassa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo riflette l'ambizione dell'Esa di consentire una transizione graduale dalla Stazione spaziale internazionale verso lo sfruttamento prolungato delle infrastrutture umane e robotiche in orbita bassa dopo il 2030, anche attraverso servizi commerciali. "L'Esa apprezza l'iniziativa transatlantica dell'industria per la stazione spaziale commerciale Starlab e il potenziale che la sua forte impronta europea racchiude per un significativo contributo industriale e istituzionale europeo a tale stazione e per il suo utilizzo", ha dichiarato Josef Aschbacher, direttore generale dell’Esa. "I nostri team sono impazienti di lavorare a stretto contatto con i team di Starlab qui in Europa e negli Stati Uniti". "Questo accordo con l'Esa è fondamentale per continuare a promuovere la collaborazione internazionale nel settore spaziale e procedere verso la successione della Stazione spaziale internazionale con Starlab", ha dichiarato Matt Kuta, presidente di Voyager Space. "Siamo impazienti di lavorare con Airbus e l'Esa per estendere l'impronta dell'Europa nello spazio e garantire che rimanga una leader nella nuova generazione di esplorazione spaziale commerciale", ha continuato. (segue) (Com)