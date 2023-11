Aerospazio: Starlab rafforzerà le ambizioni dell'Esa nell'orbita terrestre bassa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Airbus siamo molto soddisfatti che l'Esa continui a guardare al futuro e dimostri un così vivo interesse per Starlab", ha dichiarato Mike Schoellhorn, amministratore delegato di Airbus Defence and Space. "La nostra collaborazione su questa stazione spaziale di nuova generazione si basa su una lunga e proficua partnership tra Esa e Airbus nello sviluppo e nella gestione di un'ampia gamma di veicoli spaziali con e senza equipaggio", ha continuato. In passato, Airbus ha fornito all'Esa veicoli spaziali iconici come il Modulo Columbus della Stazione spaziale internazionale, tutti e cinque i veicoli di trasferimento automatizzato (Atv) e, più recentemente, il Modulo di servizio europeo (Esm) per Orion, il contributo europeo alle missioni Artemis della Nasa verso la Luna. Nell'agosto 2023, Voyager e Airbus hanno annunciato per la prima volta un accordo per la creazione di una joint venture transatlantica a sostegno di una presenza umana continua nell'orbita terrestre bassa e di una transizione senza soluzione di continuità delle opportunità scientifiche e di ricerca in microgravità nell'era successiva alla Stazione spaziale internazionale. Si prevede che Starlab abbia anche una joint venture europea affiliata per servire direttamente l’Esa e le agenzie spaziali dei suoi Stati membri. Starlab Space è una joint venture transatlantica tra Voyager Space e Airbus che progetta, costruisce e gestirà la stazione spaziale commerciale Starlab. Starlab servirà una base clienti globale di agenzie spaziali, ricercatori e aziende, assicurando una presenza umana continua nell'orbita terrestre bassa e una transizione senza soluzione di continuità della scienza e della ricerca in microgravità dalla Stazione spaziale internazionale alla nuova era delle stazioni spaziali commerciali. (Com)