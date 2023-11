Lavoro: Romeo (Lega) a Sarracino, Pd impari a leggere testi proposte legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Saper leggere con professionalità i mutamenti della politica, restituendoli con obiettività, rappresenta un significativo risultato di cui Nova può rallegrarsi" Massimiliano Romeo

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premierin Senato

23 luglio 2021

- "Qualcuno al Nazareno, prima di parlare, dovrebbe imparare a leggere con attenzione le proposte di legge. In riferimento al nostro disegno di legge, stiamo parlando non degli stipendi ma dei trattamenti economici accessori. Oggi il Testo unico prevede che siano collegati alla performance individuale, a quella organizzativa e all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute. Noi a questi principi aggiungiamo anche il fatto che possano essere collegati al costo della vita sui beni essenziali". Lo afferma il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a palazzo Madama, replicando al deputato del Partito democratico, Marco Sarracino. "Nessuna divisione tra Nord e Sud: stiamo riconoscendo che il costo della vita cambia tra una grande città capoluogo e un comune periferico nell'ambito della stessa Regione - prosegue il parlamentare -. Inoltre, come già detto, i contratti collettivi nazionali non vengono toccati, noi con questa norma andiamo a rafforzare la contrattazione di secondo livello, ossia quella territoriale o aziendale".(Rin)