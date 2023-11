Lavoro: Landini, per giovani occupazione sta diventando privilegio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i giovani oggi "il rischio è non avere più il diritto al lavoro, perché è quasi un privilegio trovare un'occupazione”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in occasione dell’assemblea di Cgil e Uil per la presentazione dello sciopero generale del prossimo 17 novembre a piazza del Popolo a Roma. “Dobbiamo recuperare la capacità di ascoltare i giovani e dargli uno spazio per fare le proprie battaglie - ha spiegato -. Chi non vive in una condizione di precarietà deve essere pronto a scioperare affinché coloro che certi diritti non li hanno, li raggiungano”, ha concluso. (Rer)