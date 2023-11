Serbia: Brnabic, non ho informazioni su ingaggio società Rendon per sfruttamento litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra della Serbia Ana Brnabic ha dichiarato di "non avere informazioni" sul fatto che il governo serbo abbia incaricato John Rendon, capo della società di pubbliche relazioni statunitense Rendon Group, di fare attività di lobbying a favore della promozione del progetto "Jadar" sull'estrazione del litio in Serbia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". La premier serba ha così risposto all'organizzazione Rivolta ecologica (Ekoloski ustanak), che ha annunciato di aver visionato un documento in cui viene presentata "una nuova strategia per l'esercizio di pressioni sull'attuazione del progetto di estrazione del litio" nel Paese balcanico. "Dato che la politica precedente della società Rio Tinto e di Aleksandar Vucic è crollata completamente e ha causato una massiccia resistenza e una rivolta generale dei cittadini, il presidente serbo ha deciso ora di assumere John Rendon, uno dei lobbisti più famosi del governo Usa", si legge in una nota di Rivolta ecologica. (Seb)