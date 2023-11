Medio Oriente: ministero Sanità palestinese, sale a 11 il bilancio dei morti in operazione Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime dell’operazione condotta dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, in Cisgiordania, è salito a 11 morti. Lo ha riferito il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Altri quattro palestinesi sarebbero inoltre rimasti uccisi in diverse città della Cisgiordania in scontri con le forze israeliane durante la giornata di oggi.(Res)