Medio Oriente: colloquio telefonico presidente Al Sisi e cancelliere Scholz su Gaza

- Il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al Sisi ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz per discutere della situazione nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa. Al Sisi ha quindi illustrato al cancelliere tedesco gli instancabili sforzi compiuti dall'Egitto per promuovere un cessate il fuoco, al fine di garantire la protezione dei civili e l’evacuazione dei cittadini stranieri. A tal proposito, Scholz ha elogiato il ruolo dell’Egitto, sottolineando la posizione della Germania circa la necessità di proteggere i civili e di fornire loro aiuti umanitari. Quanto alla soluzione del conflitto israelo-palestinese, Al Sisi ha sottolineato la necessità di una soluzione a due Stati come via verso una pace giusta e duratura in Medio Oriente. Le due parti, infine, hanno discusso delle modalità per riportare sicurezza e stabilità nella regione.(Cae)