Fvg: Pellegrino (Avs), no a commissario straordinario per il maltempo

- Al Friuli Venezia Giulia non serve un commissario straordinario per il maltempo. A dirlo è la consigliere regionale di Alleanza verdi e sinistra, Serena Pellegrino, commentando la proposta del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. “Ci sono almeno due assessorati in Regione che si occupano di ambiente: uno per la sua difesa e la valutazione dei rischi ambientali che fa capo a Scoccimarro; l'altro, per l'emergenza, il cui titolare è Riccardi”, afferma Pellegrino in una nota. “Se il presidente della Regione reputa che ci sia la necessità di una figura terza, cui affidare la gestione degli effetti del cambiamento climatico, significa evidentemente che coloro che hanno le deleghe per la difesa e la pianificazione ambientale, oltre che della gestione delle emergenze, sono deficitari o, peggio, inadeguati”. Secondo l’esponente di Avs, “manca una visione generale della pianificazione ambientale”. “Non si può più aspettare il prossimo grave evento atmosferico – conclude Pellegrino - piangendo possibili vittime umane per mettere a punto il Piano regionale di mitigazione e di adattamento sui cambiamenti climatici, annunciato in pompa magna con la legge manifesto FvGreen e mai approvato. Dobbiamo attivare il Piano di difesa del nostro territorio e, di conseguenza, della nostra società e cittadinanza, impegnando nella prossima legge di bilancio cospicui finanziamenti”. (Frt)